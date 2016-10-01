Вячеслав Булавин: Тревожно за оборону «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Спартаком».

- Немного тревожно за нашу оборону, но Мирча Луческу должен разобрать атаку «Спартака» и дисциплинированно сыграть в защитной линии. Но я верю в победу «Зенита». Нужно побеждать и догонять лидера, - приводит слова Булавина интернет-портал «Чемпионат.com».

Напомним, матч пройдет в Петербурге и начнется в 16:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После восьми туров «Зенит» с 16 очками занимает третью строчку турнирной таблицы, «Спартак» с 19 очками - на первом месте. Предыдущая встреча этих команд завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:2.