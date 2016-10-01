Владимир Казаченок: «Зенит» победит «Спартак» со счетом 4:1
Бывший нападающий «Зенита» Владимир Казаченок
поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Спартаком».
- Сказать, что
«Зенит» порвет красно-белых в пух и прах, так сразу нельзя. Но думаю,
этот матч станет украшением первой части сезона. Встречаются ведь лидеры
чемпионата. В обороне ни одна из команд отсиживаться не станет. Думаю,
«Зенит» победит со счетом 4:1, - приводит слова Казаченка «Р-Спорт».
Напомним, матч пройдет
в Петербурге и начнется в 16:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию
встречи.
После восьми туров «Зенит» с 16 очками занимает третью строчку турнирной таблицы, «Спартак» с 19 очками - на первом месте. Предыдущая встреча этих команд завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:2.
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция