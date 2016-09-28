Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболЗенит- : -Спартак
ХоккейСлован- : -ЦСКА
ФутболРостов- : -ЦСКА
ФутболВаленсия- : -Атлетико
ХоккейЙокерит- : -Локомотив
ХоккейМедвешчак- : -СКА
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер

Отсидевший в тюрьме за неуплату налогов Хенесс вновь станет президентом «Баварии»

Елена Корсунская
Источник:  L'EquipeКомментарии

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс, отбывший тюремное заключение за неуплату налогов, может вернуться на свой пост. 

По информации источник, Хенесс является единственным кандидатом на пост президента «Баварии». Выборы пройдут 25 ноября. 

13 марта 2014 года суд приговорил Хенесса к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения за неуплату налогов. В феврале футбольный функционер был освобожден, отбыв половину срока. Хенесс стал президентом «Баварии» в 27 лет и работал в клубе более 30 лет. 

В 2014 году новым президентом «Баварии» стал Карл Хопфнер. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 6-й тур. «Вольфсбург» - «Майнц», «Шальке» - «Боруссия» (М) и другие матчиРезультаты матчей шестого тура чемпионата Германии.Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию»«Байер» дома обыграл «Боруссию» (Дортмунд) (2:0) в 6-м туре чемпионата Германии.Шварценеггер посетил матч «Бавария» - «Кельн»Популярный актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил в Мюнхене матч 6-го тура чемпионата Германии «Бавария» - «Кельн».«Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на 2-е место в БундеслигеВ рамках шестого тура чемпионата Германии «Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на второе место в турнирной таблице.«Бавария» потеряла первые очки в бундеслиге, сыграв вничью с «Кельном»«Бавария» дома сыграла вничью с «Кельном» (1:1) в 6-м туре чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Если Роббен захочет остаться в «Баварии» - нет никаких проблемГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что голландский вингер Арьен Роббен по-прежнему остается одним из ключевых игроков команды.«РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и вышел на третье место в бундеслигеФутболисты «РБ Лейпцига» на своем поле нанесли поражение «Аугсбургу» в первом матче шестого тура чемпионата Германии.Гвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходныхГвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходныхSovsport.ru представляет центральные матчи выходных в чемпионатах Англии, Италии и Германии.«Боруссия» М потеряла на неопределенный срок полузащитника РаффаэлаПолузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Раффаэл получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.Георгий Черданцев: Теперь у «Ростова» нет вообще никаких шансовГеоргий Черданцев: Теперь у «Ростова» нет вообще никаких шансовКомментатор телеканала «Матч ТВ» в интервью Sovsport.ru высказался об играх 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов квартета «D»Карло Анчелотти: Проигрывать всегда грустноГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов посетовал на большой брак в передачах своей команды.Диего Сименоне: Сегодня я был доволен всемГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Баварией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов выразил восхищение игрой подопечных.«Бавария» проиграла «Атлетико» в МадридеМадридский «Атлетико» переиграл «Баварию» (1:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.«Атлетико» – «Бавария». Как это было«Атлетико» – «Бавария». Как это былоСегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию».«Атлетико» - «Бавария». Стартовые составы командСтали известны стартовые составы «Атлетико» и «Баварии» на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.Константин Рауш: Мне интересно играть за РоссиюВыступающий за «Кельн» немец с российскими корнями Константин Рауш заявил, что готов защищать цвета сборной России.Сергей Андреев: ПСВ будет посильнее «Аякса» – он является чемпионом страны, но это все-таки не «Бавария»Бывший нападающий сборной СССР, СКА и «Ростсельмаша» Сергей Андреев поделился мнением о предстоящей игре «Ростова» с ПСВ во 2-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.Как завершится матч «Атлетико» – «Бавария» (Опрос)Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию».Диего Симеоне: Знал Анчелотти как игрока, когда я был молодым, а он более опытнымГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал об отношениях с наставником немецкого клуба Карло Анчелотти.Карло Анчелотти: Уверен, матч с мадридским «Атлетико» получится что надоГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение