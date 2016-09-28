Отсидевший в тюрьме за неуплату налогов Хенесс вновь станет президентом «Баварии»

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс, отбывший тюремное заключение за неуплату налогов, может вернуться на свой пост.

По информации источник, Хенесс является единственным кандидатом на пост президента «Баварии». Выборы пройдут 25 ноября.

13 марта 2014 года суд приговорил Хенесса к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения за неуплату налогов. В феврале футбольный функционер был освобожден, отбыв половину срока. Хенесс стал президентом «Баварии» в 27 лет и работал в клубе более 30 лет.

В 2014 году новым президентом «Баварии» стал Карл Хопфнер.

