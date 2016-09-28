Товарищеский матч Россия - Румыния пройдет в Грозном
Контрольный матч сборной России против команды Румынии состоится в Грозном, сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.
- По контрольному матчу с Румынией все нормально, играем в Грозном, это уже точно, - сказал Мутко «Р-Спорт».
Изначально планировалось, что товарищеский матч пройдет в Казани, но из-за погодных условий игра была перенесена на юг России. Товарищеская встреча с Румынией состоится 15 ноября. 9 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Коста-Рикой в Краснодаре.
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