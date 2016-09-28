Товарищеский матч Россия - Румыния пройдет в Грозном

читайте также

Виталий Мутко: Поздравляю сборную России со вторым местом на ЧМ-2016 Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал выдающимся результат сборной России, занявшей второе место на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии.

Александр Мостовой: Тревоги за «Спартак» нет Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой – об актуальных темах выходных.

Валерий Масалитин: Панченко вызван в сборную для ознакомления с ним Известный в прошлом нападающий Валерий Масалитин считает, что форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко вызван в сборную России на перспективу и для ознакомления с его возможностями.

Борис Игнатьев: Вызов Панченко в сборную не значит, что он выйдет на поле Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что вызов нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко в сборную России по футболу не означает, что он выйдет на поле, это желание поощрить игрока за хорошее выступление за клуб.

Валерий Масалитин: Отсутствие Смолова и Дзагоева - потеря для сборной Известный в прошлом нападающий Валерий Масалитин считает, что отсутствие Смолова и Дзагоева - потеря для сборной России, которой через неделю предстоит контрольный матч с командой Коста-Рики.

Кирилл Панченко: Даже представить не мог, что вызовут в сборную вместо Смолова Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал вызов в сборную России на контрольный матч с Коста-Рикой.

Удивлены ли вы вызовом Панченко в сборную России? Опрос Главный тренер сборной России внес изменения в состав команды, которая 9 октября в Краснодаре сыграет товарищеский матч со сборной Коста-Рики.

Виталий Мутко: В КХЛ уровень ниже, чем в НХЛ. Поражение от Канады на Кубке мира - объективная вещь Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной страны по хоккею на Кубке мира в Торонто.

Черчесов вызвал в сборную России Полоза, Щенникова и Панченко Главный тренер сборной России внес изменения в состав команды, которая 9 октября в Краснодаре сыграет товарищеский матч со сборной Коста-Рики.

Виталий Мутко: Сборная России должна сыграть товарищеские матчи с Италией, Францией и Хорватией Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, какие товарищеские матчи сыграет сборная России в процессе подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года.

Виталий Мутко: Стадион на Крестовском посещаю раз в десять дней, сейчас тревог меньше Министр спорта РФ Виталий Мутко оценил ход строительства стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

Курбан Бердыев: Почему другие нефутбольные страны выше России? Потому что они работают, а не ищут оправданий Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев высказался о российском футболе, отметив, что нужно уделять больше времени этому виду спорта.

Дмитрий Тарасов: В январе начну работать в общей группе Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, получивший травму в товарищеском матче Турция - Россия (0:0), рассказал, когда начнет тренироваться с командой.

Александр Мостовой: Если бы Головин вошел в пятерку лучших – другое дело, а так не стоит обращать внимания Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника ЦСКА Александра Головина в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.

Виталий Мутко: Инцидент с бананом на матче «Ростова» не зафиксирован в протоколе Министр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал информацию о брошенном на поле банане в домашнем матче «Ростова» с голландским ПСВ.

Жозе Маурисио: Есть нюансы, которые мешают мне выступать за сборную России Бразильский полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал о том, почему он не может играть за сборную России.

Роман Широков: Я особо не переживал, закончив с футболом Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, как принял решение завершить футбольную карьеру.

Виталий Мутко: ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» смотрелся очень достойно Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал игру московского ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

На матч Россия – Коста-Рика продано 23 тысячи билетов На товарищеский матч сборной России с командой Коста-Рики на продано уже 23 тысячи билетов, сообщили «Чемпионату» в Российском футбольном союзе (РФС).