Хэмилтон сошел с дистанции во время Гран-при Малайзии из-за возгорания мотора

Гонщик Формулы-1, представляющий команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон сошел с дистанции на 41-м круге гонки Гран-при Малайзии. До этого спортсмен лидировал.

Хэмилтон выбыл из борьбы из-за возгорания на машине. Ранее он неоднократно жаловался на технические проблемы на протяжении всего сезона.

Таким образом, британец упустил возможность опередить партнера по команде Нико Росберга за лидерство в личном зачете чемпионата.

Текстовая трансляция гонки ЗДЕСЬ!