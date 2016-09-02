Хэмилтон сошел с дистанции во время Гран-при Малайзии из-за возгорания мотора
Гонщик Формулы-1, представляющий команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон сошел с дистанции на 41-м круге гонки Гран-при Малайзии. До этого спортсмен лидировал.
Хэмилтон выбыл из борьбы из-за возгорания на машине. Ранее он неоднократно жаловался на технические проблемы на протяжении всего сезона.
Таким образом, британец упустил возможность опередить партнера по команде Нико Росберга за лидерство в личном зачете чемпионата.
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