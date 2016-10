Риккардо выиграл Гран-при Малайзии, Квят - 14-й

Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо одержал победу на Гран-при Малайзии.

Вторым финишировал его партнер по команде Макс Ферстаппен. Третьим стал Нико Росберг из «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон, лидировавший по ходу гонки, сошел с дистанции после возгорания двигателя. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат.

Гран-при Малайзии

