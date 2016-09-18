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Риккардо выиграл Гран-при Малайзии, Квят - 14-й

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо одержал победу на Гран-при Малайзии.

Вторым финишировал его партнер по команде Макс Ферстаппен. Третьим стал Нико Росберг из «Мерседеса». 

Льюис Хэмилтон, лидировавший по ходу гонки, сошел с дистанции после возгорания двигателя. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат.

Гран-при Малайзии


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