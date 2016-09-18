Риккардо выиграл Гран-при Малайзии, Квят - 14-й
Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо одержал победу на Гран-при Малайзии.
Вторым финишировал его партнер по команде Макс Ферстаппен. Третьим стал Нико Росберг из «Мерседеса».
Льюис Хэмилтон, лидировавший по ходу гонки, сошел с дистанции после возгорания двигателя. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат.
Гран-при Малайзии
PROVISIONAL CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) 2 октября 2016 г.
One of the most dramatic races of recent seasons ends with a Red Bull 1-2 at Sepang #MalaysiaGP 🇲🇾 pic.twitter.com/M1PpDyQ7OO
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