На матче «Зенит» - «Спартак» будет аншлаг
Питерский «Зенит» реализовал все билеты на матч девятого тура чемпионата России со «Спартаком».
- Будет аншлаг. Все билеты проданы, - сказали ТАСС в пресс-службе.
Матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице.
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция
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