Сергей Шнуров: Я уверен, что «Зенит» победит «Спартак»
Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров поделился ожиданиями от матча, в котором команда из Санкт-Петербурга примет на «Петровском» столичный «Спартак».
– Собираетесь посетить этот суперматч?
– Желание есть. А возможности, скорее всего, не будет.
– Дадите прогноз на исход этой
игры?
– Я уверен, что «Зенит» победит в этой встрече. Ну а счет будет 1:0 в пользу наших.
Напомним,
после восьми туров «Спартак» с 19-ю очками лидирует в чемпионате. «Зенит»
находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от красно-белых на
3 очка.
Матч
девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 2
октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 16:30 по
московскому времени.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого поединка.
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция