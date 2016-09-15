Сергей Шнуров: Я уверен, что «Зенит» победит «Спартак»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров поделился ожиданиями от матча, в котором команда из Санкт-Петербурга примет на «Петровском» столичный «Спартак».

– Собираетесь посетить этот суперматч?

– Желание есть. А возможности, скорее всего, не будет.

– Дадите прогноз на исход этой игры?



– Я уверен, что «Зенит» победит в этой встрече. Ну а счет будет 1:0 в пользу наших.

Напомним, после восьми туров «Спартак» с 19-ю очками лидирует в чемпионате. «Зенит» находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от красно-белых на 3 очка.

Матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого поединка.