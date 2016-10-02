На матче «Томь» – «Урал» установлен антирекорд посещаемости этого сезона

Вчера в матче 9-го тура премьер-лиги «Томь» на своем поле сыграла вничью с «Уралом» – 1:1. Матч посетили 2950 человек.

Это худший показатель посещаемости в нынешнем сезоне. Отметим, что предыдущий антирекорд также принадлежал «Томи» – матч 7-го тура с «Арсеналом» посетило 4250 человек.

После 9-го тура «Томь» занимает последнее место по посещаемости домашних матчей с показателем 5581 человек.