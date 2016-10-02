На матче «Томь» – «Урал» установлен антирекорд посещаемости этого сезона
Вчера в матче 9-го тура премьер-лиги «Томь» на своем поле сыграла вничью с «Уралом» – 1:1. Матч посетили 2950 человек.
Это худший показатель посещаемости в нынешнем сезоне. Отметим, что предыдущий антирекорд также принадлежал «Томи» – матч 7-го тура с «Арсеналом» посетило 4250 человек.
После 9-го тура «Томь» занимает последнее место по посещаемости домашних матчей с показателем 5581 человек.
Матч
Голы
Пугин 23 (1:0). Фонтанелло 44 (1:1).
Состав
Томь: Солосин, Бордачёв, Дьяков, Враньеш, Жиров, Тишкин, Комбаров (Попов, 66), Бикфалви, Дроппа (Кузнецов, 83), Пугин, Самодин (Погребняк, 81)
Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко (Подоксёнов, 75), Фидлер, Емельянов, Лунгу, Чантурия (Ставпец, 90), Павлюченко (Конате, 71)
Предупреждения:
Враньеш, 55; Дроппа, 76 - Чантурия, 50; Емельянов, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
01 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция