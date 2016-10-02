«Спартак» не обыгрывал «Зенит» в гостях с 2012 года
Сегодня в матче 9-го тура премьер-лиги «Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком». Начало встречи – в 16.30 (мск).
Противостояние этих команд насчитывает 49 матчей: 18 побед у «Зенита», 17 – у «Спартака», 14 ничьих, разница мячей – 75:70 в пользу питерцев. Добавим, что в гостях «Спартак» не обыгрывал «Зенит» с мая 2012-го года – 3:2. В последних четырех матчах, состоявшихся в Санкт-Петербурге, красно-белые взяли всего одно очко, забив четыре и пропустив 14 мячей.
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция
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