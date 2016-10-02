Дмитрий Булыкин: После зимней паузы увидим тот «Локомотив», который подготовил Семин

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал игру «Локомотива» под руководством Юрия Семина.

- Все ожидали, что Семин стабилизирует команду, привлечет болельщиков своим футболом. Понятное дело, что это сразу не произойдет. Как минимум нужно подождать до зимней паузы, после которой уже увидим тот «Локомотив», который подготовил Юрий Павлович. Подбор футболистов и условия в клубе очень хорошие. Такие психологические ямы случаются, главное – быстро выбраться из них. Если это получится, то все будет нормально у «Локомотива». Если процесс затянется, то будут проблемы как у московского «Динамо, - цитирует Булыкина «Р-спорт».

Напомним, что в 9-м туре чемпионата России «Локомотив» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Железнодорожники под руководством Юрия Семина набрали первое очко в чемпионате. Напомним, в предыдущих трех играх «Локо» уступил с одинаковым счетом 0:1.

Отметим, что «Локомотив» с 8 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре «Локомотив» 15 октября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем позже примет «Краснодар».