Дмитрий Булыкин: Сейчас «Локомотиву» будет очень сложно пробиться в зону лидеров

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал игру «Локомотива» под руководством Юрия Семина.

- Причины таких результатов «Локомотива» в последних матчах в том, что команде не удается преодолеть психологический барьер. Из такого пике очень сложно выходить. Я думаю, в ближайшее время «Локомотиву» тяжеловато будет выйти на свой уровень. Сейчас команде будет очень сложно пробиться в зону лидеров, - рассказал Булыкин в интервью «Р-спорт».

Напомним, что в 9-м туре чемпионата России «Локомотив» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Железнодорожники под руководством Юрия Семина набрали первое очко в чемпионате. Напомним, в предыдущих трех играх «Локо» уступил с одинаковым счетом 0:1.

Отметим, что «Локомотив» с 8 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре «Локомотив» 15 октября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем позже примет «Краснодар».