Дмитрий Булыкин: Сейчас «Локомотиву» будет очень сложно пробиться в зону лидеров
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал игру «Локомотива» под руководством Юрия Семина.
- Причины таких результатов «Локомотива» в последних матчах в том, что команде не удается преодолеть психологический барьер. Из такого пике очень сложно выходить. Я думаю, в ближайшее время «Локомотиву» тяжеловато будет выйти на свой уровень. Сейчас команде будет очень сложно пробиться в зону лидеров, - рассказал Булыкин в интервью «Р-спорт».
Напомним, что в 9-м туре чемпионата России «Локомотив» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Железнодорожники под руководством Юрия Семина набрали первое очко в чемпионате. Напомним, в предыдущих трех играх «Локо» уступил с одинаковым счетом 0:1.
Отметим, что «Локомотив» с 8 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре «Локомотив» 15 октября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем позже примет «Краснодар».
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция