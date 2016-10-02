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Терехин считает, что РФПЛ по уровню приближается к ФНЛ

Елена Корсунская
Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что уровень премьер-лиги приблизился к ФНЛ.

- Не хочу никого обижать, но этот чемпионат во многом похож на первую лигу. Я смотрю игры и понимаю, что уровень-то слабенький. Те же «Оренбург», «Арсенал» – они как играли в премьер-лиге, так и играют. Просто наши ведущие команды сдают, такие как «Локомотив». И в матче с «Локо» они конкурентоспособны, хотя уровень слабый. Не скажу, что «Локомотив» находится на своем месте. У нас в чемпионате сейчас «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» сильнее всех, остальные более-менее равные команды. Две победы – и ты поднялся, - цитирует Терехина Rusfootball.info.

Напомним, что «Спартак» лидирует в чемпионате России, ЦСКА идет вторым, «Зенит» замыкает тройку. «Локомотив» после девяти туров занимает 13-е место в турнирной таблице РФПЛ. 

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