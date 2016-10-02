Ведран Чорлука: Скоро наступят хорошие времена

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука верит, что скоро для железнодорожников наступят хорошие времена.

- Скоро наступят хорошие времена. Продолжай работать, «Локомотив», другого пути у тебя нет, - написал футболист в Instagram.

Напомним, что вчера «Локомотив» на 92-й минуте вырвал ничью у «Арсенала». Железнодорожники под руководством Юрия Семина набрали первое очко в чемпионате. В предыдущих трех играх «Локо» уступил с одинаковым счетом 0:1.

Железнодорожники с 8 очками занимают 13-е место, их сегодняшний соперник с 7 баллами - 14-ю строчку. В следующем туре «Локомотив» 15 октября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем позже примет «Краснодар».