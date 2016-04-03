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Петер Саган – лучший гонщик «Мирового тура»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Лидер российской команды «Тинькофф» Петер Саган стал лучшим гонщиком «Мирового тура» сезона-2016. Итоговый рейтинг был сформирован после заключительной гонки «Мирового тура» «Иль Ламбардия», которая прошла в воскресенье в Италии.

На протяжении сезона гонщикам начислялись очки в зависимости от их выступлений в соревнованиях «Мирового тура». Так за победу в гонке можно было получить от 80 («Классика Сан-Себастьяна») до 200 очков (общий зачет «Тур де Франс»). На счету Сагана по итогам сезона оказалось 669 зачетных очков. Ему удалось одержать победу в классической гонке «Тур Фландрии», а также выиграть «Гент – Вевельгем», «Гран-при Квебека» и три этапа «Тур де Франс». У его ближайшего преследователя – Наиро Кинтаны изMovistar на 60 очков меньше. Партнер Сагана по «Тинькофф» Альберто Контадор занял в рейтинге 5-е место (428 очков).

В командном рейтинге гонщики «Тинькофф» заняли вторую строчку, набрав 1361 очков. У лидеров – команды Movistar 1471 очко. Всего в сезоне-2016 на счету команды «Тинькофф» 33 победы.

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