Ахмед Айдамиров: Матч Россия - Румыния в Грозном должен собрать аншлаг

Товарищеский матч между сборными России и Румынии должен собрать полный стадион. Об этом журналистам рассказал вице-президент «Терека» Ахмед Айдамиров.

- Да, действительно матч пройдет у нас. Мы ожидаем полную трибуну, игра должна собрать аншлаг. Все у нас пройдет на самом высоком уровне. Никаких проблем мы не видим, - цитирует Айдамирова ТАСС.

Напомним, что изначально планировалось, что товарищеский матч пройдет в Казани, но из-за погодных условий игра была перенесена на юг России. Товарищеская встреча с Румынией состоится 15 ноября.

Отметим, что 9 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Коста-Рикой в Краснодаре.