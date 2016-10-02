ЦСКА провел разминку перед матчем с «Ростовом» на крыше отеля
Футболисты ЦСКА провели тренировку перед матчем с «Ростовом» в необычном месте, сообщает официальный Instagram армейцев.
По информации источника, утренняя разминка ЦСКА состоялась на крыше стадиона.
Напомним, что матч «Ростов» - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 мск. После восьми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» занимает шестую строчку.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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