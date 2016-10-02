ЦСКА провел разминку перед матчем с «Ростовом» на крыше отеля

ФК «Томь»: Перед работниками клуба долги за два месяца, а не за четыре

В футбольном клубе «Томь» существует задолженность по зарплате перед работниками команды за два месяца. Об этом рассказал представитель пресс-службы «Томи» Олег Игрушкин.