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Георгий Брюсов: Продолжением спортивной программы экономических форумов станут вип-клубы по видам спорта

Продолжением спортивной программы экономических форумов станет создание вип-клубов по видам спорта и центра корпоративного спорта. Об этом заявил заместитель фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов, подводя спортивные итоги Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».
- Спортивная программа и деловые сессии о спорте в этом году прочно закрепились в структуре ведущих экономических форумов. Если говорить о линейке форумов в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи, то по теннису и другим видам спорта сложились серии турниров - свои большие шлемы с постоянным кругом участников. Поэтому следующим шагом для «Росконгресс-Спорт» станет создание вип-клубов по видам спорта. Это будут неформальные площадки для общения, в которых спорт выступит объединяющим фактором. А для спортивных федераций клубы откроют новые возможности для формирования своих попечительских советов.
В Сочи представители политической и деловой элиты приняли участие в гала-матче по хоккею и турнире по теннису. Более 300 участников форума и жителей города вышли на старт забега по трассе Формулы-1. Украсила форум парусная регата, в которой брендированные яхты выставили ведущие компании. А самым масштабным спортивным мероприятием форума стали Сочинские корпоративные игры, в которых соревновались около 400 сотрудников 16 государственных и коммерческих структур. Победителем стала команда Лазаревского района Сочи, которой не было равных в четырех видах программы.
- Корпоративные игры стали традиционными для экономических форумов. Многие компании также проводят свои корпоративные соревнования. Командная работа на спортивных аренах стала модным, и, что очень важно, эффективным инструментом не только тим-билдинга, но и популяризации массового спорта. Поэтому в планах проведение комплексного турнира для победителей различных корпоративных игр, создание центра корпоративного спорта. Надеемся, что это станет первой ласточкой в деле современной реинкарнации ведомственного спорта, который был одной из основ победных традиций советского спорта, - сказал Георгий Брюсов. 
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