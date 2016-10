читайте также

Astralis покинул турнир ESL One New York Датский коллектив Astralis покинул турнир ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Natus Vincere вышла в полуфинал ESL One New York Украинский коллектив Natus Vincere вышел в полуфинал турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

G2 Esports вылетели с турнира ESL One New York Команды OpTic Gaming и fnatic выиграли свои матчи в групповой стадии на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Team Spirit покидают турнир Adrenaline Cyber League Коллектив Team Spirit покинул турнир Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive после проигрыша команде Gambit.

FlipSid3 Tactics вышли в финал Adrenaline Cyber League Коллектив FlipSid3 Tactics вырвал победу у Tengri на турнире Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

Немецкая футбольная лига зарегистрировала бренд eSport Bundesliga Согласно отчету gameslaw.online, немецкая футбольная лига подала заявку в Европейский союз интеллектуальной собственности на регистрацию брендов, связанных с киберспортом.

Франция признала киберспорт на законодательном уровне Французский сенат принял последнюю версию «Цифрового закона», который призвал отделять на законодательном уровне киберспорт от азартных игр.

Virtus.pro и SK Gaming одержали победы на ESL One New York Польский коллектив Virtus.pro и бразильская пятерка из SK Gaming выиграли свои матчи группового этапа на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Misfits выиграла турнир Overwatch Open Коллекnив Misfits одержал победу на турнире Overwatch Open.

Natus Vincere победила Virtus.pro на ESL One New York Украинский коллектив Natus Vincere выиграл у польской команды Virtus.pro на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Team Liquid и fnatic выиграли свои матчи на ESL One New York Команды Team Liquid и fnatic одержали победы в групповой стадии на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Турнир по FIFA 17 пройдет на DreamHack Winter 2016 Организаторы DreamHack Winter 2016 совместно с EA Sports проведут в рамках фестиваля турнир в дисциплине FIFA 17.

Natus Vincere одержали победу над Team Liquid на ESL One New York Украинская команда Natus Vincere победила Team Liquid на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

OpTic Gaming проиграла SK Gaming на ESL One New York Бразильский коллектив SK Gaming одержал победу над OpTic Gaming на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Astralis обыграли G2 Esports на ESL One New York Датский коллектив Astralis с трудом победил G2 Esports на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Virtus.pro победили fnatic в первом матче ESL One New York Польский коллектив Virtus.pro одержал победу над fnatic в первом матче турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Команда 5FRAGS представит Россию на чемпионате мира от IeSF Международная федерация киберспорта (International e-Sports Federation) огласила список команд из 21 страны, которые примут участие в турнире e-Sports World Championship.

Tengri победили Gambit на Adrenaline Cyber League Коллектив Tengri обыграл команду Gambit на турнире Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

Бывший игрок fnatic по CS:GO стал тренером китайской команды Бывший игрок команды fnatic в дисциплине CS:GO Харли «dsn» Орвал стал тренером китайской команды B.O.O.T.