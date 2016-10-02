ФК «Томь»: Перед работниками клуба долги за два месяца, а не за четыре

В футбольном клубе «Томь» существует задолженность по зарплате перед работниками команды за два месяца. Об этом рассказал представитель пресс-службы «Томи» Олег Игрушкин.

- Да, задолженность действительно есть. Могу сказать, что перед работниками клуба долги за два месяца, а не за четыре. Но все в руководстве в курсе ситуации. В том числе губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин. Долги «Томи» обязательно будут выплачены, об этом можно говорить с уверенностью, но по срокам сейчас точно сказать нельзя, - цитирует Игрушкина «Чемпионат».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что футбольный клуб «Томь» не выплатил команде зарплату за последние четыре месяца.

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Томь» вернулась в Премьер-лигу. После девяти туров чемпионата команда набрала восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.