ФК «Томь»: Перед работниками клуба долги за два месяца, а не за четыре
В футбольном клубе «Томь» существует задолженность по зарплате перед работниками команды за два месяца. Об этом рассказал представитель пресс-службы «Томи» Олег Игрушкин.
- Да, задолженность действительно есть. Могу сказать, что перед работниками клуба долги за два месяца, а не за четыре. Но все в руководстве в курсе ситуации. В том числе губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин. Долги «Томи» обязательно будут выплачены, об этом можно говорить с уверенностью, но по срокам сейчас точно сказать нельзя, - цитирует Игрушкина «Чемпионат».
Напомним, что ранее появилась информация о том, что футбольный клуб «Томь» не выплатил команде зарплату за последние четыре месяца.
Отметим, что по итогам прошлого сезона «Томь» вернулась в Премьер-лигу. После девяти туров чемпионата команда набрала восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Голы
Пугин 23 (1:0). Фонтанелло 44 (1:1).
Состав
Томь: Солосин, Бордачёв, Дьяков, Враньеш, Жиров, Тишкин, Комбаров (Попов, 66), Бикфалви, Дроппа (Кузнецов, 83), Пугин, Самодин (Погребняк, 81)
Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко (Подоксёнов, 75), Фидлер, Емельянов, Лунгу, Чантурия (Ставпец, 90), Павлюченко (Конате, 71)
Предупреждения:
Враньеш, 55; Дроппа, 76 - Чантурия, 50; Емельянов, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
01 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция