Михаил Мохнаткин: Мальдонадо один из сильнейших соперников, с которыми я бился
Российский боец смешанного стиля Михаил Мохнакткин (9-1-2) прокомментировал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо (22-11).
«С Мальдоандо нельзя терять концентрацию. Это такой боец, который сразу же может за это наказать. Бой прошел по плану, все хорошо. К третьему раунду уже нащупали его и сделали свое дело. Мальдонадо один из сильнейших соперников, с которыми я бился, и определенно самый опытный», - заявил Мохнаткин.
Напомним, что на турнире Fight Nights Global 52 Михаил Мохнаткин победил Фабио Мальдонадо единогласным решением судей.
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