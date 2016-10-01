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Михаил Мохнаткин: Мальдонадо один из сильнейших соперников, с которыми я бился

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  FightnightsКомментарии

Российский боец смешанного стиля Михаил Мохнакткин (9-1-2) прокомментировал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо (22-11).

«С Мальдоандо нельзя терять концентрацию. Это такой боец, который сразу же может за это наказать. Бой прошел по плану, все хорошо. К третьему раунду уже нащупали его и сделали свое дело. Мальдонадо один из сильнейших соперников, с которыми я бился, и определенно самый опытный», - заявил Мохнаткин.

Напомним, что на турнире Fight Nights Global 52 Михаил Мохнаткин победил Фабио Мальдонадо единогласным решением судей. 

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