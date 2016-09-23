Кравчук пробился в основную часть турнира в Пекине
Российский теннисист Константин Кравчук пробился в основную сетку турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
В финале квалификации россиянин обыграл испанца Иньиго Сервантеса со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3. Теннисисты провели на корте почти три часа.
Основные соревнования у мужчин пройдут с 3 по 9 октября. Ранее Евгений Донской не смог пробиться в финал квалификации, проиграв в полуфинале британцу Кайлу Эдмунду.
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