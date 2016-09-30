Gambit вышли в финал Adrenaline Cyber League

Gambit eSports пробилась в финал турнира Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.



В финале нижней сетки команда выиграла у казахстанской пятерки Tengri со счетом 2:0 и вышла в финал турнира, где сыграет с FlipSid3 Tactics. Финал начнется в 19:30 по МСК.



Финальная часть турнира проходит в рамках выставки интерактивных развлечений «ИгроМир 2016». Команда-победитель получит кубок Adrenaline Rush и главный приз 50 000 долларов, обладателей второго места ждут 25 000 долларов, за третье место приз составит 15 000 долларов, а за четвертое – 10 000 долларов.

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