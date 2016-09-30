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ЦСКА потерпел первое поражение в молодежном первенстве

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Молодежный состав ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне. Армейцы проиграли «Ростову» со счетом 0:2.

Оба забитых мяча на счету Артема Соболя. 

После девяти туров «Ростов» занимает 12-е место в первенстве молодежных команд, армейцы лидируют в турнирной таблице.  

Матч основных команд состоится сегодня в 19:00 мск. 

Молодежное первенство

9-й тур

Матч

Ростов (мол) - ЦСКА (мол) - 2:0 (0:0)

Место и дата

02 октября 12:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция



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