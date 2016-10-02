Страшная авария в Омске: раллийный автомобиль снес вышку с судьями

В Омске во время заездов на Кубок «Ралли Сибирь» потерявший управление автомобиль вылетел с трассы и на полной скорости врезался в вышку с арбитрами. Об этом сообщает информационное агентство FlashSiberia.

- Одна из машин потеряла сцепление с дорогой, подлетела в воздух и рухнула на обочине, где стояла судейская вышка. На вышке работали двое судей. Все живы, - цитирует агенство одного из организаторов заезда.

Отметим, что инцидент произошел 2 сентября на трассе в амурском поселке.

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