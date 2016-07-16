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В январе 2017 года в Москве состоится «Рождественский турнир» по гандболу

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Москва примет «Рождественский гандбольный турнир четырех» в январе 2017 года, сообщил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

- В этом году мы планируем провести в Москве «Рождественский турнир», мы его проводили и в прошлом году, а сейчас хотим сделать его традиционным. В турнире примут участие мужская сборная Белоруссии, сейчас ведем переговоры со сборной Германии и будет какая-то четвертая команда, может быть, Франция или Бразилия. Турнир состоится под православное Рождество, в районе 7-10 января, и будет этапом подготовки к чемпионату мира, - сказал Шишкарев.

В прошлом году кроме России в турнире приняли участие сборные Аргентины, Белоруссии и Нидерландов. Победителем стала сборная России. 

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