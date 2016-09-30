Андрей Коваленко: Игроков КХЛ шокируют драконовские штрафы за симуляции

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился мнением относительно штрафов за симуляцию для хоккеистов Континентальной хоккейной лиге.

- Я уже говорил о том, что в последнее время многих игроков шокируют драконовские штрафы за так называемые симуляции, а также за незаправленные свитера. Перед стартом чемпионата судьи говорили о том, что в случае не заправленных свитеров или удалений за «рыбку» игроки в первый раз будут получать официальное предупреждение, а в повторный - штраф. По информации, которая есть у профсоюза, игроки официальных предупреждений не получали, зато многим уже «прилетели» штрафы.

Будем настаивать на том, чтобы ближайшим летом в новом Регламенте процедура назначения таких штрафов была отработана «от и до». В частности сегодня в комиссии, которая рассматривает игровые эпизоды, представителя профсоюза хоккеистов нет. И в ряде случаев принимаются крайне сомнительные решения, - цитирует Коваленко russia-hockey.ru