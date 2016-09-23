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Хачанов впервые в карьере выиграл турнир ATP

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

20-летний российский теннисист Карен Хачанов завоевал свой первый титул АТР в карьере, победив в китайском Чэнду.

В финале турнира Хачанов победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Теннисисты провели на корте два часа 39 минут.

В сентябре 2015 года впервые в карьере россиянин выиграл турнир серии «челленджер», победив в финале в Стамбуле на харде 60-ю ракетку мира Сергея Стаховского. В мае 2016 года выиграл свой второй «челленджер», победив в финале в Самарканде Рубена Рамиреса Идальго. 

На данный момент Хачанов занимает 101 место в рейтинге ATP.  

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 840 915 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карен Хачанов (Россия) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3

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