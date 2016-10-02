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Виллаш-Боаш пожелал удачи «Зениту» в матче со «Спартаком»

Андрей Ефимов
Источник:  InstagramКомментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пожелал удачи «Зениту» в матче со «Спартаком».

«Удачи зенит!!!», - написал португалец в инстаграме на русском языке.

удачи зенит!!! #зенит #зенитспартак #derby #zenit #goodluck #nike

Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb)

Напомним, после восьми туров «Спартак» с 19-ю очками лидирует в чемпионате. «Зенит» находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от красно-белых на 3 очка.

Матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого поединка.

Виллаш-Боаш покинул «Зенит» летом 2016 года. В сезоне-2015/16 петербуржцы стали бронзовыми призерами чемпионата России, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Бенфике», а также стали обладателями Кубка России.

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