В результате страшной аварии на «Ралли Сибирь» в Омске погиб судья

В результате аварии на кольцевых автогонках «Ралли Сибирь» в поселке Амурский погиб судья, второй арбитр госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу Омску.



- Сегодня около 14:30 в дежурную часть УМВД Омска поступило сообщение, что во время автокросса произошло столкновение автомобилей, в результате которого один из них влетел в вышку, где находился судья со стажером. Судья - мужчина 1961 года рождения скончался, стажер - женщина 1982 года рождения госпитализирована, - рассказали в пресс-службе УМВД в интервью ТАСС.

Напомним, что в воскресенье в Омске во время заездов на Кубок «Ралли Сибирь» потерявший управление автомобиль вылетел с трассы и на полной скорости врезался в вышку с арбитрами.