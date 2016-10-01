Маурисио, Попов, Кокорин и Лодыгин выйдут в основе, Шатов - вне заявки. Стартовые составы «Зенита» и «Спартака»
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 9-го тура РФПЛ.
«Зенит»:
Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия (к), Витсель,
Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.
Запасные: Кержаков М., Обухов, Анюков, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Ломбертс, Чернов, Могилевец.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Таски, Пуцко, Кутин, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
Состав на #ЗенитСпартак:— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 октября 2016 г.
🏆 @rfpl
📍 «Петровский»
⌚ 16:30 (СПб)
🎫 Все билеты проданы!
📺 Прямой эфир: @MatchTV pic.twitter.com/aWifLBaEmY
Стал известен стартовый состав красно-белых в матче 9-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России. #ЗенитСпартак 🔴⚪️ pic.twitter.com/q9WJVXR2nA— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 октября 2016 г.
Напомним, матч пройдет в Петербурге и начнется в 16:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция