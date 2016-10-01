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Маурисио, Попов, Кокорин и Лодыгин выйдут в основе, Шатов - вне заявки. Стартовые составы «Зенита» и «Спартака»

Елена Корсунская, Юрий Якушин
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 9-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия (к), Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак, Дзюба.

Запасные: Кержаков М., Обухов, Анюков, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Ломбертс, Чернов, Могилевец.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Таски, Пуцко, Кутин, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов. 

 Напомним, матч пройдет в Петербурге и начнется в 16:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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