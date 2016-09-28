Диего Алвес отразил два пенальти, но «Валенсия» все равно проиграла «Атлетико»

Футболисты «Атлетико» одержали победу в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Валенсией».

Встреча, проходившая в в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 63-й минуте отличился нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, а на третьей добавленной минуте преимущество увеличил форвард мадридцев Кевин Гамейро.

Отметим, что в матче было назначено два пенальти в ворота «Валенсии», но оба не были реализованы. На 44-й минуте вратарь Диего Алвес угадал, в какой угол пробьет Антуан Гризманн, и вытащил мяч. На 69-й минуте полузащитник Габи тоже не смог переиграть вратаря.

После седьмого тура «Атлетико» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу примеры («Реал», «Севилья» и «Барселона» еще могут перегнать мадридцев, у них на игру меньше). «Валенсия» занимает 16-е место, в активе команды шесть очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне сыграют с «Гранадой», «Валенсия» в гостях сразится со «Спортингом». Оба матча состоятся 16 октября.