Диего Алвес отразил два пенальти, но «Валенсия» все равно проиграла «Атлетико»
Футболисты «Атлетико» одержали победу в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Валенсией».
Встреча, проходившая в в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 63-й минуте отличился нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, а на третьей добавленной минуте преимущество увеличил форвард мадридцев Кевин Гамейро.
Отметим, что в матче было назначено два пенальти в ворота «Валенсии», но оба не были реализованы. На 44-й минуте вратарь Диего Алвес угадал, в какой угол пробьет Антуан Гризманн, и вытащил мяч. На 69-й минуте полузащитник Габи тоже не смог переиграть вратаря.
После седьмого тура «Атлетико» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу примеры («Реал», «Севилья» и «Барселона» еще могут перегнать мадридцев, у них на игру меньше). «Валенсия» занимает 16-е место, в активе команды шесть очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне сыграют с «Гранадой», «Валенсия» в гостях сразится со «Спортингом». Оба матча состоятся 16 октября.
Матч
Валенсия - Атлетико - 0:2 (0:0)
Голы
Гризманн 63 (0:1). Гамейро 90 (0:2).
Состав
Валенсия: Алвес, Канселу (Мина, 46), Монтойя, Сантос, Мангаля, Гайя, Суарес, Парехо, Перес, Нани (Баккали, 80), Родриго (Эль Хаддади, 67)
Атлетико: Облак, Савич, Луис, Хуанфран, Эрнандес Л., Габи, Коке, Сауль (Карраско, 59), Корреа (Торрес, 63), Гризманн (Тьягу, 80), Гамейро
Незабитые пенальти
Гризманн (Атлетико), 44; Габи (Атлетико), 69
Предупреждения:
Мангаля, 60 - Луис, 28; Гризманн, 59; Тьягу, 82
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
02 октября 13:00, Месталья, Онлайн-трансляция