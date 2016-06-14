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Евгений Пашутин: Такую защиту я хочу увидеть в Евролиге

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин после первой победы в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ над «Нижним Новгородом» (104:81), отметил защиту команды.

- Начали сезон с яркой победы. Нужно много работать над командной химией. Такую защиту я хочу увидеть и в Евролиге. Эйфории нет, но есть уверенность, что мы на правильном пути. Пять игроков забили больше десяти очков - это показатель. Тяжело, когда только один лидер.
У нас остался фундамент с прошлого сезона. Нам проще формировать тактику. Есть порядок и правила. Новички принесли энергию, но они - точечное усиление. 

В этом сезоне у нас игры каждые три дня. Нам нужна ротация. Сегодня мы заиграли всех 12 игроков. У Каймакоглу травма, он будет готов к Красноярску. Уильямс еще тоже не готов на все сто из-за проблем с коленом.

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