Тренер «Нижнего Новгорода»: Летом поменялись правила в баскетбола? Откуда 38 штрафных?
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс после поражения в Казани в Лиге ВТБ, заявил, что недоволен свойством.
- Получили хороший опыт. Вышли не готовые к игре. Одно дело нарисовать план на бумаге, а другое выполнить на площадке. 35 минут делали в защите не то, что надо. Нам забивали все. Если у тебя маленькие дети, то бывает что просыпаешься утром, а кровать мокрая...
УНИКС нас ничем не уловил, тут дело в нас. Летом правила поменялись? Откуда 38 штрафных? Наверное так агрессивно нельзя играть в защите.
Матч
УНИКС - Нижний Новгород - 104:81
Место и дата
02 октября 13:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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