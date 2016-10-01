Максим Калиниченко: Надеюсь, Массимо Каррера разберёт сильные и слабые стороны «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

- Думаю, игра будет весёлая, много голов ожидаю. Задача у «Спартака» математическая – больше забить и меньше пропустить. Надеюсь, Массимо Каррера разберёт сильные и слабые стороны «Зенита», покажет и расскажет, как с ними играть. Красно-белым лучше всего искать счастья у чужих ворот, поскольку у «Зенита» есть проблемы в обороне, но атака очень мощная. Не самая сильная защита – это традиционно для команд Мирчи Луческу. Сейчас же главной задачей является удержать Жулиано, набравшего ход. Бразилец – главная головная боль для «Спартака», - цитирует Калиниченко «Чемпионат».

Напомним, чтом девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что после восьми туров «Спартак» с 19-ю очками лидирует в чемпионате. «Зенит» находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от красно-белых на 3 очка.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого поединка.