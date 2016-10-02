Шатов не сыграет со «Спартаком»
Полузащитник «Зенита» и сборно России Олег Шатов не примет участия в матче девятого тура чемпионата России со «Спартаком».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист получил повреждение и пропустит игру с красно-белыми.
Матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице.
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция
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