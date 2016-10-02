Автогол Стоцкого не позволил «Уфе» обыграть «Амкар»
Матч девятого тура чемпионата России «Уфа» - «Амкар» завершился вничью - 1:1.
Счет на 52-й минуте встречи открыл нигерийский нападающий «Уфы» Кехинде Фатай. Футболисты «Амкара» восстановили равновесие на 75-й минуте: после подачи с фланга полузащитник уфимцев Дмитрий Стоцкий срезал мяч в собственные ворота.
После этой встречи «Уфа» набрала 12 очков и догнала в турнирной таблице «Анжи» и «Краснодар». «Амкар» в свою очередь сравнялся по очкам с питерским «Зенитом».
В следующем туре 15 октября «Амкар» на своем стадионе примет московский «Локомотив». «Уфу» 14 октября ждет игра на выезде с ЦСКА.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию этого поединка.
Матч
Голы
Фатай 52 (1:0). Стоцкий 75 (1:1 - автогол).
Состав
Уфа: Лунев, Васин, Аликин, Сухов, Тумасян, Игбун, Безденежных, Стоцкий, Засеев (Марсиньо, 80), Сысуев (Кротов, 63), Фатай (Абдулавов, 88)
Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Милькович, Занев, Джикия, Комолов (Баланович, 64), Огуде, Гол, Бодул (Йовичич, 81), Шиндер (Салугин, 57)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
02 октября 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция