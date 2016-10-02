Автогол Стоцкого не позволил «Уфе» обыграть «Амкар»

Матч девятого тура чемпионата России «Уфа» - «Амкар» завершился вничью - 1:1.

Счет на 52-й минуте встречи открыл нигерийский нападающий «Уфы» Кехинде Фатай. Футболисты «Амкара» восстановили равновесие на 75-й минуте: после подачи с фланга полузащитник уфимцев Дмитрий Стоцкий срезал мяч в собственные ворота.

После этой встречи «Уфа» набрала 12 очков и догнала в турнирной таблице «Анжи» и «Краснодар». «Амкар» в свою очередь сравнялся по очкам с питерским «Зенитом».

В следующем туре 15 октября «Амкар» на своем стадионе примет московский «Локомотив». «Уфу» 14 октября ждет игра на выезде с ЦСКА.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию этого поединка.