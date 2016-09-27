«Зенит-2» в гостях проиграл «Химкам» и опустился на седьмое место в ФНЛ
«Зенит-2» уступил «Химкам» в матче 15-го тура
первенства ФНЛ со счетом 1:2.
За сине-бело-голубых
отличился Павел Долгов. У «Химок» забили Даниэль Сикорски, Игорь Чернышов.
После этого матча
команда Владислава Радимова с 22 очками занимает 7-е место в ФНЛ. «Химки» с 18
очками на 10 месте.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 октября в Петербурге против «Сибири», москвичи в тот же день сыграют в Астрахани с «Волгарем».
Матч
Место и дата
02 октября 14:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
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