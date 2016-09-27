«Зенит-2» в гостях проиграл «Химкам» и опустился на седьмое место в ФНЛ

«Зенит-2» уступил «Химкам» в матче 15-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:2.

За сине-бело-голубых отличился Павел Долгов. У «Химок» забили Даниэль Сикорски, Игорь Чернышов.

После этого матча команда Владислава Радимова с 22 очками занимает 7-е место в ФНЛ. «Химки» с 18 очками на 10 месте.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 8 октября в Петербурге против «Сибири», москвичи в тот же день сыграют в Астрахани с «Волгарем».