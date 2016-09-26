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«Ювентус» разгромил «Эмполи»

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Эмполи» в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу туринцев. В составе «Ювентуса» дубль оформил Гонсало Игуаин, еще один гол забил Пауло Дибала.

«Ювентус» набрал 18 очков и лидирует в серии «Эмполи» с 4 баллами занимает 19-е место. В следующем туре подопечные Массилимиано Аллегри сыграют с «Удинезе», «Эмполи» встретится с «Дженоа». 

Матч

Эмполи - Ювентус - 0:3 (0:0)

Голы

Дибала 65 (0:1). Игуаин 67 (0:2). Игуаин 70 (0:3).

Состав

Эмполи: Скорупски, Замбелли, Беллуччи, Чосич, Паскуаль, Маури, Кроче, Тельо (Мчедлидзе, 67), Крунич (Диуссе, 73), Маккароне (Марилунго, 60), Пуккиарелли

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Кьеллини, Алекс, Хедира (Лемина, 61), Эрнанес, Пьянич (Стураро, 82), Куадрадо, Дибала (Пьяца, 73), Игуаин

Предупреждения:

Паскуаль, 62; Маури, 69 - Эрнанес, 50

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

02 октября 13:30, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция

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