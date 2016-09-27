«Химки» - «Зенит-2». Гасилин получил травму, сыграв 2 минуты
Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин получил травму
в матче 15-го тура ФНЛ против «Химок».
На поле игрок вышел
после перерыва, заменив Константина Зырянова, и покинул его уже через пять
минут. Вместо него вышел Данила Ящук. По информации Spb.Sovsport.ru у Гасилина травма голеностопа.
Напомним, «Зенит-2»
проиграл «Химкам» 1:2. За сине-бело-голубых отличился Павел Долгов, у москвичей
забили Даниэль Сикорски и Игорь Чернышов.
После этого матча
команда Владислава Радимова с 22 очками занимает 7-е место в ФНЛ. «Химки» с 18
очками на 10 месте.
В сезоне 16/17 20-летней нападающий провел за «Зенит-2» 14 матчей в ФНЛ и забил в них 6 голов. Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев вызвал игрока на матчи отбора к Евро-2017 против Германии (7 октября) и Финляндии (11 октября).
Матч
Место и дата
02 октября 14:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция