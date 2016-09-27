«Химки» - «Зенит-2». Гасилин получил травму, сыграв 2 минуты

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин получил травму в матче 15-го тура ФНЛ против «Химок».

На поле игрок вышел после перерыва, заменив Константина Зырянова, и покинул его уже через пять минут. Вместо него вышел Данила Ящук. По информации Spb.Sovsport.ru у Гасилина травма голеностопа.

Напомним, «Зенит-2» проиграл «Химкам» 1:2. За сине-бело-голубых отличился Павел Долгов, у москвичей забили Даниэль Сикорски и Игорь Чернышов.

После этого матча команда Владислава Радимова с 22 очками занимает 7-е место в ФНЛ. «Химки» с 18 очками на 10 месте.

В сезоне 16/17 20-летней нападающий провел за «Зенит-2» 14 матчей в ФНЛ и забил в них 6 голов. Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев вызвал игрока на матчи отбора к Евро-2017 против Германии (7 октября) и Финляндии (11 октября).