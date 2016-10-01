Фанаты «Спартака» испортили граффити с Михаилом Боярским

Неизвестные вандалы перед матчем «Зенит» - «Спартак» осквернили граффити с Михаилом Боярским, перекрасив шарф в его руках на красно-белый.

- Болельщики так не делают, а глупые фанаты — да. Болельщики у нас прекрасные, как и московские. Но в семье не без урода. Пусть авторы придут к своему творению, когда мы обыграем «Спартак», – цитирует Боярского «Радио Балтика».

Напомним, что матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что после восьми туров «Спартак» с 19-ю очками лидирует в чемпионате. «Зенит» находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от красно-белых на 3 очка.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого поединка.