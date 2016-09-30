«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Сток Сити» в 7-м туре АПЛ

В рамках седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Сток Сити» (1:1).

В первом тайме футболисты обеих команд ничем не отметились. Во второй половине матча Антонио Марсьяль открыл счет в матче на 70-й минуте. Спустя 13 минут Джо Аллен установил окончательный счет в матче.

После семи матчей английской премьер-лиги команда из Манчестера расположилась на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков, а «гончары» занимают 19-е место с тремя очками.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 17 октября сыграют на выезде с «Ливерпулем», а команда из графства Стаффордшир в этот же день примет на своем поле «Сандерленд».