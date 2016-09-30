«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Сток Сити» в 7-м туре АПЛ
В рамках седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Сток Сити» (1:1).
В первом тайме футболисты обеих команд ничем не отметились. Во второй половине матча Антонио Марсьяль открыл счет в матче на 70-й минуте. Спустя 13 минут Джо Аллен установил окончательный счет в матче.
После семи матчей английской премьер-лиги команда из Манчестера расположилась на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков, а «гончары» занимают 19-е место с тремя очками.
В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 17 октября сыграют на выезде с «Ливерпулем», а команда из графства Стаффордшир в этот же день примет на своем поле «Сандерленд».
Матч
Манчестер Юнайтед - Сток Сити - 1:1 (0:0)
Голы
Марсьяль 70 (1:0). Аллен 83 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Байи, Смоллинг, Лингард (Марсьяль, 67), Мата (Руни, 67), Эррера (Депай, 84), Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Кэмерон, Уилан, Шакири (Бардсли, 90), Аллен, Арнаутович (Уолтерс, 77), Бони (Крауч, 77)
Предупреждения:
Валенсия, 13; Эррера, 55; Ибрагимович, 57 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
02 октября 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция