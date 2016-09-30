Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ФутболУфа1 : 1Амкар
ФутболЗенит2 : 2Спартак
ХоккейСлован- : -ЦСКА
ФутболРостов- : -ЦСКА
ФутболВаленсия0 : 2Атлетико
ХоккейЙокерит3 : 3Локомотив
ХоккейМедвешчак- : -СКА
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Сток Сити» в 7-м туре АПЛ

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Сток Сити» (1:1).

В первом тайме футболисты обеих команд ничем не отметились. Во второй половине матча Антонио Марсьяль открыл счет в матче на 70-й минуте. Спустя 13 минут Джо Аллен установил окончательный счет в матче.

После семи матчей английской премьер-лиги команда из Манчестера расположилась на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков, а «гончары» занимают 19-е место с тремя очками.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 17 октября сыграют на выезде с «Ливерпулем», а команда из графства Стаффордшир в этот же день примет на своем поле «Сандерленд».

Матч

Манчестер Юнайтед - Сток Сити - 1:1 (0:0)

Голы

Марсьяль 70 (1:0). Аллен 83 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Байи, Смоллинг, Лингард (Марсьяль, 67), Мата (Руни, 67), Эррера (Депай, 84), Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд

Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Кэмерон, Уилан, Шакири (Бардсли, 90), Аллен, Арнаутович (Уолтерс, 77), Бони (Крауч, 77)

Предупреждения:

Валенсия, 13; Эррера, 55; Ибрагимович, 57 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

02 октября 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Если бы «Манчестер Юнайтед» играл плохо, мы наверняка одолели бы «Сток Сити»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что его команда была достойна победы в матче 7-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити».АПЛ. 7-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити», «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» и другие матчиРезультаты матчей седьмого тура чемпионата Англии.«Челси» обыграл «Халл» в седьмом туре АПЛВ матче седьмого тура английской премьер-лиги «Челси» обыграл на выезде «Халл» со счетом 2:0.Гол Милнера принес пеобеду «Ливерпулю» над «Суонси» в 7-м туре АПЛВ матче седьмого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Суонси» со счетом 2:1.Арсен-долгожитель. Венгер отмечает 20-летие работы в «Арсенале»Арсен-долгожитель. Венгер отмечает 20-летие работы в «Арсенале»Sovsport.ru вместе со всем прогрессивным человечеством отмечает эту знаменательную дату.Дэвид Мойес: Болельщики имеют право знать, сколько зарабатывают футбольные агентыГлавный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес полагает, что деятельность и заработки футбольных агентов должны быть более прозрачными.«Эвертон» упустил шанс выйти на второе место в АПЛФутболисты «Эвертона» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Кристал Пэлас» из Лондона.Гвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходныхГвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходныхSovsport.ru представляет центральные матчи выходных в чемпионатах Англии, Италии и Германии.Венгер потратил на новичков 687 миллионовГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который 1 октября отметит 20-летие работы в лондонской команде, за эти годы потратил на новичков 687 миллионов фунтов. Такие данные приводит ВВС.Ахмед Муса: Никогда не думал, что смогу забить два мяча на чемпионате мираФорвард «Лестера» Ахмед Муса рассказал о своих впечатлениях после матча сборных Нигерии и Аргентины на чемпионате мира по футболу в БразилииХосеп Гвардиола: Считаю Почеттино одним из лучших тренеров мира и с удовольствием смотрю матчи «Тоттенхэма»Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча с «Тоттенхэмом» оценил профессиональные качества наставника «шпор» Маурисио Почеттино.Мино Райола: Ибрагимович мог получать 100 млн евро в год, но ему нужны не деньги, а трофеиИтальянский агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что минувшим летом его клиент отказался переходить в клуб из Китая.Ахмед Муса: В России улучшилась ситуация в плане борьбы с расизмомНападающий «Лестера» Ахмед Муса в интервью Guardian вспомнил о времени, проведенном в России.Клинсманн – кандидат на пост наставника «Суонси»Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии.Лаллана - лучший игрок «Ливерпуля» в сентябреПолузащитник Адам Лаллана признан лучшим игроком «Ливерпуля» в этом месяце, сообщает официальный твиттер клуба.Жулиано претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыПолузащитник «Зенита» Жулиано вошел в список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.Иван Петряк: Болельщики «Манчестер Юнайтед» аплодировали игрокам «Зари»Футболист луганской «Зари» Иван Петряк поделился впечатлениями от матча против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги Европы.Майкл Оуэн: Ибрагимович просто стоит на полеБывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн подверг критике действия на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.Тренера «Саутгемптона» подозревают в коррупцииПомощник главного тренера «Саутгемптона» Эрик Блэк стал новым фигурантом антикоррупционного расследования британского издания The Telegraph.Златан Ибрагимович: Согласен, «Манчестер Юнайтед» мог сыграть с «Зарей» лучшеАвтор единственного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы Златан Ибрагимович дал комментарий после окончания встречи.

Сток Сити
Сток Ситикалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение