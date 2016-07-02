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Петр Губанов: В матче с УНИКСом мы перегорели

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Форвард «Нижнего Новгорода» Петр Губанов прокомментировал поражение своей команды от УНИКСа в Единой Лиге ВТБ (81:104).

- Понятно, что готовились мы совсем к другому. С первых минут все пошло не то, и все не так. Надо было нам задавать темп, а все вышло наоборот. Может быть перегорели, скорее всего так.

Матч

УНИКС - Нижний Новгород - 104:81

Место и дата

02 октября 13:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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