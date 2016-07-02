Петр Губанов: В матче с УНИКСом мы перегорели
Форвард «Нижнего Новгорода» Петр Губанов прокомментировал поражение своей команды от УНИКСа в Единой Лиге ВТБ (81:104).
- Понятно, что готовились мы совсем к другому. С первых минут все пошло не то, и все не так. Надо было нам задавать темп, а все вышло наоборот. Может быть перегорели, скорее всего так.
Матч
УНИКС - Нижний Новгород - 104:81
Место и дата
02 октября 13:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически