Олег Яровинский: Все в ЦСКА рады за Панченко

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский отметил вызов нападающего Кирилла Панченко в сборную России.

- Мы в ЦСКА все очень рады за Кирилла. Он своей игрой в этом сезоне заслужил вызов в сборную. Панченко – молодец! У него со всеми в ЦСКА сложились хорошие, теплые отношения.

Он получил золотую медаль за прошлый сезон. Никаких проблем нет, - заявил Яровинский.

Напомним, Кирилл Панченко был включен в состав сборной России, которая начала подготовку к товарищескому матчу с командой Коста-Рики, который должен состояться 9 октября в Краснодаре.

В июне текущего года ЦСКА отдал футболиста в аренду до конца сезона-2016/17 московскому «Динамо».

