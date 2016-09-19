Шамиль Тарпищев: Хачанов может сыграть в первом раунде Кубка Дэвиса с Джоковичем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не исключает возможности, что Карен Хачанов сразится с Новаком Джоковичем в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса в 2017 году.

- В 20 лет выиграть турнир АТП равноценно подвигу, и это радость как для него, так и для всех любителей тенниса и прежде всего нас, тренеров. Поэтому мы с надеждой смотрим в будущее, у нас в команде хорошая конкуренция. Теперь планируем, что Карен сыграет в составе сборной в первом матче Кубка Дэвиса с сербами и получит возможность сразиться с первой ракеткой мира Джоковичем, - цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, в воскресенье 20-летний российский теннисист Карен Хачанов завоевал свой первый титул АТР в карьере, победив в китайском Чэнду.

В финале турнира Хачанов победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Теннисисты провели на корте два часа 39 минут.

В сентябре 2015 года впервые в карьере россиянин выиграл турнир серии «челленджер», победив в финале в Стамбуле на харде 60-ю ракетку мира Сергея Стаховского. В мае 2016 года выиграл свой второй «челленджер», победив в финале в Самарканде Рубена Рамиреса Идальго.

На данный момент Хачанов занимает 101 место в рейтинге ATP.