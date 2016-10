Даниэль Риккардо: Я же говорил, что в этом сезоне мы выиграем гонку

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки в Малайзии.

- Начну с того, что я полностью измотан - но гонка была действительно жаркая! Сегодня у всех были сложности - Льюис Хэмилтон лидировал, но затем и у него возникли проблемы. Я не из тех, кто сильно верит в удачу, но после того, что случилось в Монако, где победа досталась не мне, сегодня, наконец, я выиграл.

Надеюсь, Льюис не слишком сильно расстраивается, но сегодня я принимаю эту победу! Это очень эмоциональный момент, ведь прошло уже два года со времени моей предыдущей победы, но пару недель назад я сказал, что в этом сезоне мы обязательно выиграем гонку. Так что огромное спасибо «Ред Булл» и всем, кто меня поддерживал по ходу карьеры, прежде всего, моим родителям, моей семье, которая в этот день здесь, в Сепанге, - сказал Риккардо.

Напомним, 27-летний австралиец стал победителем гран-при Малайзии и по традиции испил шампанского из своего ботинка, а также напоил товарищей по подиуму – Макса Ферстаппена (2-й) и Нико Росберга (3-й).

