«Зенит» - «Спартак». Фанаты хозяев исполнили часть симфонии Шостаковича в честь Дня рождения композитора (видео)
Болельщики «Зенита» перед началом матча девятого тура РФПЛ со «Спартаком» устроили перфоманс в честь дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича.
Фанаты вывесили баннер с изображением композитора, стадиона «Петровский» и Эрмитажа, а также сыграли фрагмент Седьмой симфонии. В 2016-м году празднуется 110-летие со дня рождения Шостаковича.
Перфоманс фанатского виража в честь дня рождения Дмитрия Шостаковича #ЗенитСпартак pic.twitter.com/YjzujY6Oth— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 2 октября 2016 г.
Напомним, Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов, Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция