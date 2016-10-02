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«Зенит» - «Спартак». Фанаты хозяев исполнили часть симфонии Шостаковича в честь Дня рождения композитора (видео)

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Болельщики «Зенита» перед началом матча девятого тура РФПЛ со «Спартаком» устроили перфоманс в честь дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича.

Фанаты вывесили баннер с изображением композитора, стадиона «Петровский» и Эрмитажа, а также сыграли фрагмент Седьмой симфонии. В 2016-м году празднуется 110-летие со дня рождения Шостаковича.

Напомним, Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Спартак - 2:2 (2:2)

2-й тайм

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов, Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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