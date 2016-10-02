Валерий Карпин: В последние годы у «Зенита» есть преимущество над «Спартаком», потому что в стане красно-белых нет меня

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Спартак» в девятом туре чемпионата России.

- Болеть за «Спартак» я сегодня не буду, буду болеть только за хорошую игру. В последние годы у «Зенита» есть преимущество над «Спартаком». Почему так выходит? Потому что меня больше нет в «Спартаке».



Дзюба, конечно, прибавил, возмужал, стал более зрелым игроком, стал подходить к каждой игре более ответственно. Он понимает, что от него требуется, что нужно делать. Играл бы Дзюба регулярно в «Спартаке» под руководством Карпина? Если бы выполнял мои требования - да. Дзюба – игрок больших матчей? Наверное да, ему всегда нужна мотивация, - заявил Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, Валерий Карпин тренировал «Спартак» в 2009 - 2014 годах. После этого он работал с «Мальоркой» и «Армавиром».

В данный момент красно-белые лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на три очка.