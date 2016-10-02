Валерий Карпин: В последние годы у «Зенита» есть преимущество над «Спартаком», потому что в стане красно-белых нет меня
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Спартак» в девятом туре чемпионата России.
- Болеть за «Спартак» я сегодня не буду, буду болеть только за хорошую игру. В
последние годы у «Зенита» есть преимущество над «Спартаком». Почему так выходит? Потому что меня больше нет в «Спартаке».
Дзюба, конечно, прибавил, возмужал, стал более зрелым игроком, стал подходить к каждой игре более ответственно. Он понимает, что от него требуется, что нужно делать. Играл бы Дзюба регулярно в «Спартаке» под руководством Карпина? Если бы выполнял мои требования - да. Дзюба – игрок больших матчей? Наверное да, ему всегда нужна мотивация, - заявил Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».
Напомним, Валерий Карпин тренировал «Спартак» в 2009 - 2014 годах. После этого он работал с «Мальоркой» и «Армавиром».
В данный момент красно-белые лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на три очка.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов, Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция