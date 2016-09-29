Макс Ферстаппен: Феттель хотел выиграть гонку в первом повороте – это смешно

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты гонки в Малайзии.

- Я знал, что опередить Риккардо будет сложно. Но таковы гонки. Иногда вам везет, а иногда нет. Сегодня мне не повезло в первом повороте – гонка могла сложиться совершенно иначе. Но мы добились отличного результата для команды. Мы с Даниэлем уважаем друг друга и получили удовольствие от борьбы.

Феттель хотел выиграть гонку в первом повороте, но это смешно. Себастьян занял внутренний радиус и поздно затормозил, а мы с Нико из-за этого пострадали. Это испортило и мою гонку, - сказал Ферстаппен.

Напомним, 19-летний голландец финишировал вторым в гонке, уступив только партнеру по команде Даниэлю Риккардо.