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Макс Ферстаппен: Феттель хотел выиграть гонку в первом повороте – это смешно

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты гонки в Малайзии.

- Я знал, что опередить  Риккардо будет сложно. Но таковы гонки. Иногда вам везет, а иногда нет. Сегодня мне не повезло в первом повороте – гонка могла сложиться совершенно иначе. Но мы добились отличного результата для команды. Мы с Даниэлем уважаем друг друга и получили удовольствие от борьбы.

Феттель хотел  выиграть гонку в первом повороте, но это смешно. Себастьян занял внутренний радиус и поздно затормозил, а мы с Нико из-за этого пострадали. Это испортило и мою гонку, - сказал Ферстаппен.

Напомним, 19-летний голландец финишировал вторым в гонке, уступив только партнеру по команде Даниэлю Риккардо.

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