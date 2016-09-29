Макс Ферстаппен: Феттель хотел выиграть гонку в первом повороте – это смешно
Пилот
«Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты гонки в Малайзии.
- Я знал, что опередить Риккардо будет сложно. Но таковы гонки. Иногда
вам везет, а иногда нет. Сегодня мне не повезло в первом повороте – гонка могла
сложиться совершенно иначе. Но мы добились отличного результата для команды. Мы
с Даниэлем уважаем друг друга и получили удовольствие от борьбы.
Феттель хотел выиграть
гонку в первом повороте, но это смешно. Себастьян занял внутренний радиус и
поздно затормозил, а мы с Нико из-за этого пострадали. Это испортило и мою
гонку, - сказал Ферстаппен.
Напомним, 19-летний голландец финишировал вторым в гонке,
уступив только партнеру по команде Даниэлю Риккардо.
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