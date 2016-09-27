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«Спартак-2» сыграл вничью с «Нефтехимиком»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Спартака-2» на своем поле не смогли переиграть «Нефтехимик» (0:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

Отметим, что подопечные Евгения Бушманова завершили вничью третий матч подряд.

«Спартак-2» с 24 очками занимает четвертое место место в турнирной таблице ФНЛ, «Нефтехимик» с 14 очками идет на 16-й строчке.

8 октября красно-белые примут «Тосно», а «Нефтехимик» в тот же день на своем поле сыграет с ярославским «Шинником».

Матч

Спартак-2 - Нефтехимик - 0:0

Место и дата

02 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция


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