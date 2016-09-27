«Спартак-2» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
Футболисты «Спартака-2» на своем поле не смогли переиграть «Нефтехимик» (0:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.
Отметим, что подопечные Евгения Бушманова завершили вничью третий матч подряд.
«Спартак-2» с 24 очками занимает четвертое место место в турнирной таблице ФНЛ, «Нефтехимик» с 14 очками идет на 16-й строчке.
8 октября красно-белые примут «Тосно», а «Нефтехимик» в тот же день на своем поле сыграет с ярославским «Шинником».
Матч
Спартак-2 - Нефтехимик - 0:0
Место и дата
02 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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